Elazığspor kaptanları iddialı

Elazığspor’un tecrübeli kaptanı Beykan, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Birlikte çok şey paylaştık, ben sizden biri oldum, siz bana sahip çıktınız, sevdiniz, saygı duydunuz. Bu sene tek bir hedef var yarım kalan hikayemizi tamamlamak ve şampiyon olmak. Geçen sene bir şampiyonluk sözü verdim, onu bu sene hep birlikte gerçekleştireceğiz ama bize yetmeyecek sizlere bu kulübe layık olan yer süper lig ve oraya bu şanlı arma ile tekrar yükselmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.