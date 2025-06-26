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Elazığspor kaptanları iddialı

Elazığspor kaptanları iddialı

14:1526/06/2025, Perşembe
IHA
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Beykan Şimşek, geride bıraktığımız sezon çıktığı 32 maçta 6 atıp 18 asist kaydetti.
Beykan Şimşek, geride bıraktığımız sezon çıktığı 32 maçta 6 atıp 18 asist kaydetti.

Elazığspor’un iç transferde yeniden anlaşmaya vardığı takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun, şampiyonluk mesajları verdi.

TFF 2. Lig’de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor’da takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun açıklamalarda bulundu.


Elazığspor’un tecrübeli kaptanı Beykan, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Birlikte çok şey paylaştık, ben sizden biri oldum, siz bana sahip çıktınız, sevdiniz, saygı duydunuz. Bu sene tek bir hedef var yarım kalan hikayemizi tamamlamak ve şampiyon olmak. Geçen sene bir şampiyonluk sözü verdim, onu bu sene hep birlikte gerçekleştireceğiz ama bize yetmeyecek sizlere bu kulübe layık olan yer süper lig ve oraya bu şanlı arma ile tekrar yükselmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Stoper Ercan Coşkun ise paylaşımında, "Bu şehirde camiaya, taraftarlara şampiyonluk sözüm var. Formasını giydiğim bu büyük kulüp için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Mücadelemiz bitmedi, hedefimiz belli; hep birlikte o kupayı kaldıracağız. Şimdi daha güçlü bir şekilde devam" ifadelerini kullandı.





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