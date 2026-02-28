Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kocaeli'de son dakika penaltı tartışması: Emmanuel Agbadou’nun pozisyonu penaltı mı?

Kocaeli'de son dakika penaltı tartışması: Emmanuel Agbadou’nun pozisyonu penaltı mı?

18:1828/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon...
Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 90+5’inci dakikasında Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel topa vurdu ve top Emmanuel Agbadou’nun eline çarptı. Hakem Cihan Aydın bu pozisyonda da el yok dedi ve maçı bitirdi. Peki, Emmanuel Agbadou’nun eline çarpan pozisyon penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, evinde Beşiktaş'a 0-1 mağlup oldu. Maçın tek golünü 52. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou kaydetti. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anı, uzatma dakikalarında (90+5 civarı) yaşandı.


Maçın son anlarında Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel'in vuruşunda top, Beşiktaş savunmacısı Emmanuel Agbadou'nun eline çarptı. Ev sahibi ekip oyuncuları ve teknik kadro yoğun penaltı beklentisi içine girerken, hakem Cihan Aydın pozisyonu el topu olarak değerlendirmeyip oyunu devam ettirdi ve karşılaşmayı bitirdi. VAR incelemesi sonrası da "penaltı yok" kararı çıktı.

Emmanuel Agbadou’nun pozisyonu penaltı mı?

İşte eski hakemlerin yorumları...

Serdar Akçer:
'Burada bir genişleme yok; mesafe çok yakın. Devam kararı doğru.'


#Kocaelispor
#Beşiktaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?