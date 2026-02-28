Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 90+5’inci dakikasında Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel topa vurdu ve top Emmanuel Agbadou’nun eline çarptı. Hakem Cihan Aydın bu pozisyonda da el yok dedi ve maçı bitirdi. Peki, Emmanuel Agbadou’nun eline çarpan pozisyon penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, evinde Beşiktaş'a 0-1 mağlup oldu. Maçın tek golünü 52. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou kaydetti. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anı, uzatma dakikalarında (90+5 civarı) yaşandı.
Maçın son anlarında Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel'in vuruşunda top, Beşiktaş savunmacısı Emmanuel Agbadou'nun eline çarptı. Ev sahibi ekip oyuncuları ve teknik kadro yoğun penaltı beklentisi içine girerken, hakem Cihan Aydın pozisyonu el topu olarak değerlendirmeyip oyunu devam ettirdi ve karşılaşmayı bitirdi. VAR incelemesi sonrası da "penaltı yok" kararı çıktı.
Emmanuel Agbadou’nun pozisyonu penaltı mı?
İşte eski hakemlerin yorumları...