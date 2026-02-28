Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, evinde Beşiktaş'a 0-1 mağlup oldu. Maçın tek golünü 52. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou kaydetti. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anı, uzatma dakikalarında (90+5 civarı) yaşandı.

Maçın son anlarında Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel'in vuruşunda top, Beşiktaş savunmacısı Emmanuel Agbadou'nun eline çarptı. Ev sahibi ekip oyuncuları ve teknik kadro yoğun penaltı beklentisi içine girerken, hakem Cihan Aydın pozisyonu el topu olarak değerlendirmeyip oyunu devam ettirdi ve karşılaşmayı bitirdi. VAR incelemesi sonrası da "penaltı yok" kararı çıktı.