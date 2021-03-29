Emre Belözoğlu: İsmail Kartal ile görüşmedik

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrılmasının ardından, sportif direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Yaşanan bu süreç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Erol Bulut'tan enkaz almadık"
- "Erol Bulut hocamıza teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak keyifliydi. Bizim için de tecrübe oldu. Kendisine kariyerinde başarılar dilerim. Biz Erol Bulut'tan enkaz almadık, iyi bir takım aldık. Küçük dokunuşlar yapacağız ve bu takımı geliştireceğiz inşallah."
"İç saha performansını yükselteceğiz"
- "Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Sahanın içine girdikten sonra yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Kalan 10 haftalık dilimde taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyorum. 30 haftanın bir şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle iç saha performansımızı değiştirmek için çalışıyoruz. Performansımızı yükseltmek için çalışacağız."
"Hayalim Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak"
- "Futbol oynarken dahi geliştirmeyi çalıştırdığım özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Benim de hayalim Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak."
"Erol Bulut'a karışmadık"
- "Fenerbahçe çok büyük bir değer. Erol Bulut ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kendisiyle bugüne kadar oyun dizilişi, tercihleri hakkında konuşmadık. Başkan da aynı şekilde. Erol hocaya elimizden geldiğince rahat çalışması için ortam hazırlamaya çalıştık."
- "Vedat'ın ayrılmasından sonra bir tek Allahyar kaldı. Samatta çıkış arayan ve birçok kulübün istediği bir oyuncuydu. Cisse ligimizde 20 gol attı. Planlama yaparken ligimizi bilen oyuncuları aldık ama futbolda hesaplar her zaman tutmaz."
"Sportif direktörlük görevim devam edecek"
- "İki ayrı göreve bölünmedim. Önceliğim saha içi. Ekibimize yurt dışından bir kişi katılacak. Belki ligimizi tanıyan bir kişi daha gelecek. Biz hesabımızı sahaya göre yapıyoruz ama aynı zamanda sportif direktörlük görevim de devam etmiş olacak."
- "Arkadaşlara şu şekilde takıldım, 'Sonunu düşünen kahraman olamaz.' Sonumuzu düşünmüyoruz, önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun."
1959 öncesi şampiyonluklar
- "Ligimize ismini verdiğimiz, efsanelerin oynamış olduğu sezonları da federasyonumuzun şampiyonluklar içine dahil etmesinin daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum ben kendi adıma."
"İsmail Kartal ile görüşmedik"
- "İsmail Kartal ile aramızda herhangi bir görüşme olmadı. Erzurumspor ile yollarını ayırması bizimle ilgili değil"