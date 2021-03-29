Emre Belözoğlu: İsmail Kartal ile görüşmedik Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erzurumspor ile 5 gün çalıştıktan sonra yollarını ayıran teknik direktör İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi. Belözoğlu ayrıca, sezon sonu için bir planı olmadığı ve kendi sonlarından daha çok Fenerbahçe'nin sonunun iyi olması için çalışacaklarını söyledi.

Haber Merkezi 29 Mart 2021, 14:43 Son Güncelleme: 29 Mart 2021, 14:56 Yeni Şafak