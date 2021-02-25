Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcularla birebir görüştü

Fenerbahçeli futbolcuların motivasyonu deyim yerindeyse sıfıra indi. Sarı-lacivertli takımda herkesin yüzü asık, idmanlarda ağızları bıçak açmıyor. Teknik heyetten futbolcusuna sarı-lacivertli takımda herkesin morale ihtiyacı var.

Emre Belözoğlu birebir görüşmeler yaptı

Sportif direktör Emre Belözoğlu da moral bozukluğundan ve gerginlikten takımın kurtulması için çaba gösteriyor. Emre Belözoğlu hem teknik direktör Erol Bulut hem de oyuncularla görüşme yaptı. Tesislerde futbolcularla birebir görüşmeler yapan Belözoğlu, futbolcularının Trabzonspor maçına motive etmeye çalışıyor. Futbolcularından serbest zamanlarda birbiriyle sohbet etmelerini isteyen genç spor adamı ayrıca boş zamanlarında tüm takımın evlerinde ailesiyle zaman geçirmelerini ve yürüyüş yapmalarını da talep etti.

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"Yeni bir seri başlatmalıyız"

Ligde Göztepe yenilgisiyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçını ‘diriliş’ mücadelesi olarak görüyor. Trabzonspor maçı öncesinde kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde konuyu değerlendiren sarı-lacivertli futbolcular deplasmanda Trabzonspor’u yenerek yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları toplantıda, “Çok fazla puan kaybı yaşadık. Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Trabzonspor maçı bizim için yeniden doğuş maçı olacak. Yeni bir seri galibiyet başlangıcı yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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