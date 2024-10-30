Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler'e tavsiye: 'Orada futbolu bırakmalı'

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, katıldığı Youtube platformunda açıklamalarda bulundu.





Belözoğlu; Fenerbahçe, Jose Mourinho, Süper Lig ve kariyeri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.





Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor'

"Mourinho hep bu oyunla başarılı oldu. İnsanların bu oyunu sıkıcı bulmasını anlıyorum ama sabredilmesi gereken bir süreç. Sabırsızlık olması çok üzüntü verici. Akil bir durum beklemiyorum ama Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor."





'Sabrı fazlasıyla hak ediyor'

"Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin zaten şampiyonluktan başka hedefi olamaz. Mourinho'nun gelmesi de beklentiyi yükseltiyor. Mourinho, sabrı fazlasıyla hak ediyor. Fenerbahçe camiasının artık birisinin arkasında durması gerekiyor."

'Bizden mutlusu olmaz'

"Yani baktığınızda Inter, keza Newcastle. Kısa süre olsa da Atletico Madrid. O da çok bayrak takımlardan bir tanesi. Bu oynadığım takımlarda teknik adamlık yapabilme şerefine nail olursak bizden mutlusu olmaz."





'Şenol hoca geldi'

"Trabzonspor'da bir değişim var. Şenol hoca geldi. Çok tecrübeli ve önemli bir isim. Çok sevdiğim de bir büyüğüm. İşi kolay değil. Trabzon gibi bir şehir. Oranın dinamikleri de çok farklı."





'Oyuncuların 6 ay maaşı verilmedi'

''Geldik Ankaragücü'ne çok kaotik bir ortam. Oyuncular maaşlarını almıyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başkanın hakem yumruklaması sonrası çok negatif bir ortam oluştu. Oyuncuların 6 ay maaşı verilmedi. ''

'Orada futbolu bırakmalı'

"Bugün dünyanın en büyük takımında oynadığını düşünüyorum. Orada futbolu bırakmalı. Belki son senesinde gelip Fenerbahçe'de bir Fenerbahçeli Arda Güler olarak futbolu bırakmasını isterim ama önünde süreçleri var."



























