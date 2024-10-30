Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler'e tavsiye: 'Orada futbolu bırakmalı'

Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler'e tavsiye: 'Orada futbolu bırakmalı'

15:4430/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Emre Belözoğlu
Teknik direktör Emre Belözoğlu

Teknik direktör Emre Belözoğlu, katıldığı Youtube platformunda Fenerbahçe, Jose Mourinho, milli oyuncu Arda Güler ve teknik adamlık kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, katıldığı Youtube platformunda açıklamalarda bulundu.


Belözoğlu; Fenerbahçe, Jose Mourinho, Süper Lig ve kariyeri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.


Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:
'Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor'

"Mourinho hep bu oyunla başarılı oldu. İnsanların bu oyunu sıkıcı bulmasını anlıyorum ama sabredilmesi gereken bir süreç. Sabırsızlık olması çok üzüntü verici. Akil bir durum beklemiyorum ama Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor."


'Sabrı fazlasıyla hak ediyor'

"Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin zaten şampiyonluktan başka hedefi olamaz. Mourinho'nun gelmesi de beklentiyi yükseltiyor. Mourinho, sabrı fazlasıyla hak ediyor. Fenerbahçe camiasının artık birisinin arkasında durması gerekiyor."

'Bizden mutlusu olmaz'

"Yani baktığınızda Inter, keza Newcastle. Kısa süre olsa da Atletico Madrid. O da çok bayrak takımlardan bir tanesi. Bu oynadığım takımlarda teknik adamlık yapabilme şerefine nail olursak bizden mutlusu olmaz."


'Şenol hoca geldi'

"Trabzonspor'da bir değişim var. Şenol hoca geldi. Çok tecrübeli ve önemli bir isim. Çok sevdiğim de bir büyüğüm. İşi kolay değil. Trabzon gibi bir şehir. Oranın dinamikleri de çok farklı."


'Oyuncuların 6 ay maaşı verilmedi'

''Geldik Ankaragücü'ne çok kaotik bir ortam. Oyuncular maaşlarını almıyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başkanın hakem yumruklaması sonrası çok negatif bir ortam oluştu. Oyuncuların 6 ay maaşı verilmedi. ''

'Orada futbolu bırakmalı'

"Bugün dünyanın en büyük takımında oynadığını düşünüyorum. Orada futbolu bırakmalı. Belki son senesinde gelip Fenerbahçe'de bir Fenerbahçeli Arda Güler olarak futbolu bırakmasını isterim ama önünde süreçleri var."








#Emre Belözoğlu
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri hangileri?