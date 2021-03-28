Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a tebrik telefonu

Süper Lig'in 32. Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi.
Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4. ve 59. dakikasında bulduğu goller ile ay-yıldızlı ekipte iki gol kaydeden Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.
Bulaş zinciri kırıldı
Fenerbahçe'de koronavirüs bulaş zinciri ise kırıldı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.
Y. Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. ✅ pic.twitter.com/oCoXW2YbmQ
Y. Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. ✅ pic.twitter.com/oCoXW2YbmQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 28, 2021