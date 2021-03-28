Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a tebrik telefonu

Süper Lig'in 32. Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi.

Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4. ve 59. dakikasında bulduğu goller ile ay-yıldızlı ekipte iki gol kaydeden Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.

SPOR Ozan Tufan'dan Norveç'e muhteşem gol

Bulaş zinciri kırıldı

Fenerbahçe'de koronavirüs bulaş zinciri ise kırıldı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.

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Y. Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. ✅ pic.twitter.com/oCoXW2YbmQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 28, 2021