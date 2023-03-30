Emre Kocadağ'dan 'deplasman' çıkışı: "Vicdanınıza sığıyor mu?"

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Süper Lig'den çekilen takımlarla ilgili konuyu değerlendirdi. Kocadağ katıldığı bir canlı yayında, ortada bir adaletsizlik olduğunu söyledi.

İşte Emre Kocadağ'ın yaptığı açıklamalar;

- "TFF, UEFA talimatını görmezden geliyor. Görmezden gelmek istiyor. Bunun nedeni, bazı kulüplerle ilgili fayda olabilir ama biz bunu kabul etmiyoruz. Herkes için adalet söylemini sene başından beri kullanıyor kulüpler. Ancak kendi menfaatleri başladığında, bu rafa kalkıyor. Biz Beşiktaş olarak, her zaman adaletten taraf olarak."

- "Biz, lig bittiğinde 18 deplasman oynayacağız. Başka rakibimiz 16, başka rakibimiz 17... Bu adil bir çözüm müdür? Bununla ilgili bir cevap getirmelerini bekliyoruz. 1 golle şampiyonluklar yaşanıyor. Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım."

- "Ligden çekilen takımların lige olan etkisinin sıfıra yakın yapmamız lazım. Sıfır olma ihtimali yok. Alınan hiçbir karar tamamen doğru veya yanlış olmayacak. Vicdanlı tarafa yaklaşacak yegane sonuç, bizim önerdiğimiz çözüm olur. Bu takımlar keyfi olarak maça çıkmamazlık yapmıyorlar. Bu takımlarımız lige devam edemiyorlar. Lige etkileri yok. Bu takımları lige başlamamış gibi saymamız gerekiyor. Bu kesin çözüm müdür? Bizim için doğruya en yakın çözüm budur."

-"Galatasaray, Hatay deplasmanında son 3 sezondur puan alamamış. Galatasaray'ın orada 3 puan alacağının garantisi var mıydı? Benim puan kaybettiğim yerde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğinin garantisi var mı?"





Puanlar silinirse şampiyonluk yarışı bir anda karışıyor.



Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz❓ pic.twitter.com/IFuKgncQON — SPOR (@yenisafakspor) March 30, 2023







