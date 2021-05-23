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En çok takip edilen futbolcular: Dünyada Ronaldo, Türkiye'de Mesut

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 530 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvede yer almayı sürdürüyor. Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil de Süper Lig'in çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
En çok takip edilen futbolcular: Dünyada Ronaldo, Türkiyede Mesut
Ronaldo ile Messi Real Madrid'de birlikte forma giymişti.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Portekizli yıldız Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

Ronaldo, yarım milyar takipçiyi geçti

Manchester United ve Real Madrid dönemlerinin ardından Juventus'ta da istikrarlı performansını sürdüren 36 yaşındaki Ronaldo, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona yükseltti.

Serie A'da bugün sona erecek 2020-2021 sezonunda attığı 29 golle zirvede yer alan, tüm kulvarlarda 44 maçta 36 gol kaydeden Ronaldo'nun Instagram'da 288 milyon, Facebook'ta 148,6 milyon, Twitter'da ise 92,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen isimler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Ünlüleri geride bıraktı

Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla dünyaca ünlü birçok kişiyi de geride bıraktı.

Portekizli futbolcu, Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (112,3 milyon), Instagram'da ABD'li aktör Dwayne Johnson (238 milyon), Twitter'da ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in (88,6 milyon) önünde yer alıyor.

Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 500 milyonu geçen ilk isim olan Ronaldo'yu, bu alanda 378,5 milyon takipçiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve 363,2 milyon takipçiyle ABD'li şarkıcı Ariana Grande izliyor.

Messi hayran sayısında 300 milyonu aştı

Son yıllarda Barcelona ile hedeflediği başarılara ulaşamayan, bu sezon ise daha çok yönetimle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 309,8 milyon hayran sayısıyla Ronaldo'yu takibini sürdürüyor.

Twitter hesabı olmayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu, Instagram'dan 208 milyon, Facebook'tan ise yaklaşık 101,8 milyon kişi takip ediyor.

Lionel Messi
Lionel Messi

En popüler üçüncü futbolcu Neymar

Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından popülerliğini artıran bir diğer futbolcu ise Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar.

29 yaşındaki futbolcu, toplam 283,7 milyon takipçi sayısıyla sosyal medyanın en fenomen oyuncuları arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Neymar Instagram'da 151 milyon, Facebook'ta 79,1 milyon, Twitter'da ise 53,6 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Neymar
Neymar

Süper Lig'de zirve Mesut Özil'in

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıkıyor.

Son dönemde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan Mesut'u Facebook'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor.

Mesut Özil'in İsrail'in zulmüne tepki gösterdiği paylaşımı
Mesut Özil'in İsrail'in zulmüne tepki gösterdiği paylaşımı

Türkiye'de Falcao ikinci, Podolski 3. sırada

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao 43,6 milyon takipçi ile (Twitter'da 17,4 milyon, Instagram'da 13,6 milyon, Facebook'ta 12,6 milyon) ikinci sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski 15,9 milyon, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan 15,4 milyon, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise 5,5 milyon takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekiyor.

Podolski sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcular arasında yer alıyor.
Podolski sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcular arasında yer alıyor.

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