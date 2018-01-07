Enes Ünal golle döndü

La Liga’da 18. hafta mücadelesinde, Villarreal ile konuğu Deportivo La Coruna, 1-1 berabere kaldı. El Madrigal’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 30’uncu dakikada milli oyuncu Enes Ünal kaydederken, deplasman ekibinin golü 84’üncü dakikada Florin Andone’den geldi.

Villarreal’de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün yanı sıra 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli oyuncu Emre Çolak, Deportivo La Coruna formasıyla 30 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, 60’ıncı dakikada Carles Gil’in yerine oyuna dahil oldu.

La Liga’nın 89 yıllık tarihinde kulübünde, kiralık gittiği kulüpte ve döndüğü kulübünde gol atan ilk futbolcu Enes Ünal oldu.

Hatırlanacağı üzere Enes Ünal, sezon başında Villarreal'e imza atmıştı. İlk yarı bitmeden Levante'den gelen 9 maçlık transfer teklifini kabul eden ve Ocak ayına burada oynayan futbolcumuz yeni yılda tekrar Villarreal forması giymeye başladı. Enes Ünal, La Liga'da toplamda 3. golüne ulaştı.