Erdal Torunoğulları: Ben değil biz anlayışındayız

Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu, görevine oldukça hızlı başladı. Seçildikten sonra 'kaybedecek bir dakika bile yok' diyerek hemen ertesi gün mazbatayı alan ve hem kulüp binasına, hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuran Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşları Beşiktaş ile yatıp kalkıyor. 3 yıllık aradan sonra Ahmet Nur Çebi başkanlığında yeniden yönetime giren Erdal Torunoğulları da göreve geldikten sonraki 7 günlük süreç hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımızın desteğiyle zorluğun üstesinden geleceğiz"

Oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Torunoğulları, ''Bu zorluğu bilerek geldik, taraftarımızın desteğiyle de üstesinden geleceğimize inanarak geldik. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımız, onlar yanımızda olduğu sürece her zorluğu aşacağımıza inanıyoruz'' diyerek yönetim-taraftar ve takım bütünleşmesinin önemini vurguladı.

Ahmet Nur Çebi'den futbolculara: Size yalan söylemeyeceğim Beşiktaş’ta pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı camianın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile bir araya geldi.#Beşiktaş pic.twitter.com/7VbNbmvxeK— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ekim 2019 "Artık Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor"Futbolcularla yemekte buluşan Çebi, burada kısa bir konuşma yaptı. Tekrar döndüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Arkadaşlar tekrar geri gelmek bugüne nasipmiş. Yaklaşık 13-14 ay aranızdan ayrıldım. Bu kez başkan olarak görev aldım ve geri geldim. Bir kongre dönemi oldu. Bildiğiniz üzere bu dönemde kafalar biraz karıştı ve bir dağınıklık oldu. Artık buradayız. Burada 4-5 yıl görev yaptım. Beraber bulunduğum dönemden aranızda tanıdığım insanlar da var yeni isimler de var. Artık Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı bu Pazar günü kongrede becerdim. Camialar sportif başarı peşinde koşan taraftarlarla dolu. Sizden artık huzurlu olmanızı, bana güvenmenizi, yönetim kurulu arkadaşlara güvenmenizi rica ediyorum. İyi bir ekibiz, sizler de iyi bir ekipsiniz. Geçen 1-2 aylık süredeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Ben kendi tarafımı, sizler de kendi tarafınızı toparlayın” ifadelerini kullandı. “Her zaman koşup buraya geleceğimden emin olun”Zaman içinde sorunları çözeceğini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bana güvenin, bütün sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim. İlk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Burada kalacak olan arkadaşlarımız sizlerle kalacaklar ve görüşecekler. Birçok sorununuzun çözüldüğünü de hissedeceksiniz. Çok değerli Abdullah Hocam’la çok eski tanışıyoruz. Onunla burada devam edeceğiz, kendisinin arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberim. Çok duygusal bir konuşma yapmak isterdim ama beceremiyorum. Önümüzde 2 maç var. Bu 2 maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim ve arkadaşlarımın elini güçlendireceksiniz. Buna ihtiyacımız var. Siz bize, biz size yardım edeceğiz. Biz yapmamız gerekenleri biliyoruz, sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Size başarılar diliyorum. Hocam müsaade ettiği kadar sizinle geçireceğimiz vakit olacaktır. Çok da buraya gelip gidip sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz. Belki size söylenen şeyler olmamıştır bugüne kadar, benim söylediğimde yaptıklarımı eski arkadaşlar bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” açıklamasını yaptı.Futbolculara kendisinin de acıktığını söyleyen Çebi, “Sizlerle birlikte yemek yiyebilir miyim?” dedi ve bütün takım bunun üzerine kendisini alkışladı.Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımımızla yaptığı konuşma 📹Konuşmanın Tamamı ▶️ https://t.co/2xB2aUVme6#Beşiktaş pic.twitter.com/KFXK1Q5TOu— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 Ekim 2019

"En büyük transferimiz taraftarımız"

Galatasaray maçındaki gibi taraftar desteği olduğunda bambaşka bir hava yakaladıklarını anlatan Torunoğulları, "Göreve geldikten sonra hemen transfer soruyorlar, ben de diyorum ki; 'bizim en büyük transferimiz taraftarımız'. Önce onları kazanacağız, bütünlük içinde hep beraber bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Braga maçını da kazanmak istiyorduk ama sakat futbolcularımızın çok olmasının yanında direkten dönen toplar var ve penaltı da kaçırdık, şansızlığımız da vardı yani. O maçta protestolar da oldu. Ama 2 gün sonrasında taraftarımızın bu kez müthiş desteği ve takımla bütünleşmesiyle Galatasaray'ı yendik. Burada taraftar desteği çok önemli. Futbolcuları protesto etmekten ziyade şu zamanda destek olmak çok önemli. Kendi sahamızda taraftar baskısını rakiplere hissettirdiğimiz zaman puan kaybetmeyeceğimiz bir hava yakalayabiliyoruz. Bunu Galatasaray maçında yaptık, diğer maçlarda da aynı şekilde destek istiyoruz. Önümüzde uzun bir lig süreci var ve taraftarımız her zaman yanımızda olmalı" diye konuştu.

1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de @Besiktas ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum. pic.twitter.com/j1fU27opUH — Ahmet Nur ÇEBİ (@AhmetNCebi) October 22, 2019

"Galatasaray galibiyeti bizim için çok değerli"

Braga ve Galatasaray maçları öncesinde yaşanan gelişmelerden de söz eden Erdal Torunoğulları, "Takımın moral motivasyonunu yükseltmek önemliydi. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık, teknik direktörümüze ve futbolcularımıza destek olduk. Özellikle futbolcularımızla bire bir görüşmeler yaparak desteğimizi hissettirmeye çalıştık. Onlar da bu çabaları karşılıksız bırakmadı ve çıkıp Galatasaray maçında galip geldiler. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Derbi galibiyeti olmasının yanında oyuncuların güven kazanması açısında da önemli galibiyet diye düşünüyorum'' dedi.

Beşiktaş'ta mazbata töreni yapıldı, Çebi dönemi resmen başladı Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanılan 20 sandıktan da ilk isim olarak çıkan ve 8 bin 547 oyun 5 bin 9’unu alarak Beşiktaş Kulübü’nün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Park’ta düzenlenen törenle birlikte mazbatasını aldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Divan Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği mazbataları teslim alarak işbaşı yaptı. Bugün mazbatasını teslim alan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve görev dağılımını yapacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin mazbatasını Kongre Divan Kurulu Başkanı Uluç Gürkan ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk takdim etti."Mazbata almak onur ve gururdur"Çok sağlıklı bir kongre geçirdiklerini ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, “Seçime gelene kadar olan süreçte camiayı en iyi şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk’e de teşekkür ediyorum. Aldığımız bu mazbatalar, aşık olduğumuz, değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği süreli yetki belgesidir. Mazbata almak onur ve gururdur. Çünkü Beşiktaş’ı temsil edeceksiniz, bu onuru yaşayacaksınız ancak süreli olduğunu da unutmayacaksınız. Bu sürede ne kadar iş yaparsanız o kadar önemlidir. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için biraz sonra toplantıya başlayacağız. Bu benim 4. mazbatamdı ve Allah bana bu son mazbatamı başkan olarak almayı nasip etti. Herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun, Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın da ömrünü uzun etsin” ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi @tvnet'e konuştu: "Ben bu seçime bir şey bekleyerek girmedim. Bu farkın oluşması genel kurulun teveccühüdür. Camia beni onurlanmıştır, şereflendirmiştir bu görevle. Sorumluluğun farkındayım. Beni yalnız bırakmasınlar..." pic.twitter.com/f9rwe0S94U— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Ekim 2019

"Artık galibiyet serisi yakalamalıyız"

En çok ihtiyaçları olan şeyin seri galibiyet olduğunu söyleyen tecrübeli yönetici, "Sakat futbolcularımız bu hafta çok fazlaydı. Hepsi iyileşmeye başladı. Onların da takıma katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Bizim çok açık bir şekilde bir kaç maç kazanarak galibiyet serisi yakalamamız gerekli. Önümüzdeki haftalarda Antalyaspor maçından başlayarak seri galibiyetler alırsak Galatasaray galibiyetinin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır'' şeklinde konuştu.

"Ben değil biz anlayışı olacak"

Torunoğulları son olarak siyah beyazlı kulübün genel durumu hakkında da şunları söyledi: "Daha geleli bir hafta oldu. Sürekli çözüm üretmeye çalışıyoruz ama hemen bir günde düzelecek bir durumda değiliz. Büyük bir sabır ve özveri gerekiyor. Biz özveriyi, taraftarımız da sabrı gösterecek. Yeni bir yönetim anlayışı olarak 'Ben' değil 'biz' anlayışındayız. Taraftarımızın gücüyle, birlik beraberlik içinde 'biz' hep beraber bu sorunları aşmaya çalışacağız.''