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Erden Timur: TFF çıkıp açıklasın

Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi. Timur, "Biz adalet istiyoruz. VAR kayıtları açıklansın" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erden Timur: TFF çıkıp açıklasın
Erden Timur

Erden Timur, Süper Lig'de dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçındaki hakem tartışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"VAR kayıtları açıklansın"

  • "Biz adalet istiyoruz. VAR kayıtları açıklansın. Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Yayıncı kuruluşla tartışma pozisyonları alıp GSTV'de kullanacağımız bir program konusunda görüşüyoruz. Bir yabancı, bir yerli hakem hocası ile bu pozisyonlar konuşulacak."

"İnsanın aklına başka şeyler geliyor"

  • "Maç 1-1'e dönmüş sonra tekrar öne geçmişken, skorun buna bağlanması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata olması… Bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu bana soruldu ve 'Penaltı' dedim. Adil olalım."

"Kendi lehimize bir şey istemiyoruz"

  • "Rekabetçi bir lig. Böyle rekabetçi bir ligde, çıkıp bir ilki yapıyoruz. Pozisyonların açıklanmasını istiyoruz. Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. Hakemlerle ve kararlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Açıklama yapmak ceza! İtiraz ettik, insanlar fikrini açıklamalı."

"Yayıncı kuruluş adil olmalı"

  • "Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Normalde böyle olmuyor. Yayıncı kuruluşun tarafsızlığında şüpheye düşülürse, kamuoyunda her şeye inanılır. En önemli şey yayıncı kuruluşun adil olması, biz burada herhangi bir adalet göremiyoruz."

"Nelsson'un penaltısı verilse..."

  • "Victor Nelsson'un penaltısı verilse belki maç o noktaya gelmeyecek ya da maç 2-0 olduğunda bir golün sayılıp sayılmaması çok tartışılmayacak. Bunlar bariz hata. Tabii ki insanların anlamakta zorlandığı bir durum. Ancak penaltı da çok net bir konu. Aleyhimizde bu kadar kıyametin koparılmasını anlamış değiliz."

"Ligi bitirtmeyiz" sözleri hakkındaki açıklaması


  • "Biz kimseyi tehdit etmeyiz, öyle bir kültürümüz yok. Alanyaspor maçından sonra da durumu anlattık. Kırmızı kart görmüştük. Bu durum bir gol iptalinden daha büyük bir durum."


"Davet gelirse Kadıköy'e gideriz"

  • "Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman keyiflidir. En çok futbol muhabbeti, Fenerbahçeli arkadaşlarımla yaparım. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Davet gelirse derbide Kadıköy'e gideriz."

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