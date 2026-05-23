Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eren Erdoğan yeniden Fethiyespor'da

Eren Erdoğan yeniden Fethiyespor'da

12:0123/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Eren Erdoğan formayla pozunu verdi.
Eren Erdoğan formayla pozunu verdi.

2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı son olarak Sakaryaspor forması giyen kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a attırdı.

Fethiyespor'un ilk transferi eski oyuncusu Eren Erdoğan oldu.


Kariyerine Altay'da başlayıp 2020 yılında da kiralık olarak Fethiyespor forması giyen Eren, 6 yıl sonra takıma döndü.

Süper Lig'de Gaziantep FK, 1. Lig'de Boluspor'da da görev yapan futbolcunun imza törenine Fethiyespor Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin katıldı.


Eren Erdoğan geçen sezon Sakaryaspor'la ligde 23 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.





#2. Lig
#Fethiyespor
#Eren Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?