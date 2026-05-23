Eren Erdoğan yeniden Fethiyespor'da

2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı son olarak Sakaryaspor forması giyen kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a attırdı.
Kariyerine Altay'da başlayıp 2020 yılında da kiralık olarak Fethiyespor forması giyen Eren, 6 yıl sonra takıma döndü.
Süper Lig'de Gaziantep FK, 1. Lig'de Boluspor'da da görev yapan futbolcunun imza törenine Fethiyespor Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin katıldı.
Eren Erdoğan geçen sezon Sakaryaspor'la ligde 23 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.