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Spor

Eric Bailly, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

11:23 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eric Bailly

Eric Bailly

Beşiktaş, Manchester United'dan stoper Eric Bailly'i kadrosuna kattı.


Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.


İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle 29 yaşındaki futbolcunun uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eslik etti.


Bu arada Bailly ve Alanyaspor'dan Alınan Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın UEFA'ya verilen listesinde yer alırken. Umut Merasın ise liste dışında bırakıldığı açıklandı.






#Beşiktaş
#Eric Bailly
#İstanbul
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