İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle 29 yaşındaki futbolcunun uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eslik etti.

Bu arada Bailly ve Alanyaspor'dan Alınan Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın UEFA'ya verilen listesinde yer alırken. Umut Merasın ise liste dışında bırakıldığı açıklandı.