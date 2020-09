Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen Erkan Zengin, kulüpten ayrıldı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Saygılar" ifadelerini kullandı.

