BUNDESLİGA

Erling Haaland transfer kararını Dortmund'dan yana kullandı

Borussia Dortmund, RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı. Norveçli futbolcunun adı dünyanın dev takımlarıyla anılıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erling Haaland bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 28 gol attı.

Erling Haaland bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 28 gol attı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu sezon Red Bull Salzburg forması ile attığı gollerle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına damga vuran Erling Haaland ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Avusturya Ligi ekiplerinden Red Bull Salzburg’un 19 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Öte yandan Haaland’ın 3 Ocak’ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund’un İspanya Mabella’daki devre arası kampına gideceği ifade edildi.

  • Erling Haaland, bu sezon Red Bull Salzburg’un UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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