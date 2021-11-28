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Erman Toroğlu: Kaptan takımı sattı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 kaybetti. Mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal için dikkat çekici ifadeler kullandı. Toroğlu, "Kaptan takımını sattı. Bu kadar basit" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erman Toroğlu: Kaptan takımı sattı
Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, GZT Giresunspor'a da 4-0 kaybetti ve arka arkaya dördüncü mağlubiyetini aldı.

"Beşiktaş'ı kim yönetiyor?"

Mücadeleyi Fotomaç'ta değerlendiren spor yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimi idare ettiğini fakat takımı idare edemediğini söyledi. Toroğlu, "Geçen sezon şampiyonluk ile ikinci kupa alındıktan sonra yönetim ve teknik adam arasında yaşananların finalidir dün akşam. Teknik adam "Şu şu idareciler gelebilir, şu şu idareciler gelemez" diyor tesislere… Yönetim de hiçbir şey demiyor buna, "Sergencim" diyor. Yani Sergen mi Beşiktaş kulübünü idare ediyor yoksa yönetim mi" ifadelerini kullandı.

  • "Kaptan takımı sattı"
  • Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesi hakkında da yorum yapan Erman Toroğlu, "Peki oyundan atılan Kaptan'a ne demeli? Kaptan takımını sattı. Bu kadar basit. Pozisyon icabı atılırsın, kabulüm ama bir oyuncu bu tarz atılmaz ve takımını 10 kişi bırakmaz ve bu da Kaptan olursa 10 misli daha ağır olur" dedi.

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