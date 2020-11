Erol Bulut Beşiktaş karşısında ilk peşinde

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiltaş derbisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, ilk galibiyetinin peşinde.

Daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Fenerbahçe’nin başında siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Erol Bulut’un Beşiktaş karnesi

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)

Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)

Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)

Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)

Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)

Beşiktaş ile Fenerbahçe sosyal medya üzerinden atıştı Ligin 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbi öncesi sarı-lacivertlilere gönderme yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Twitter etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" denildi.Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. 😏 pic.twitter.com/uLDuF6ozg4— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020 Fenerbahçe'den cevap gecikmediBeşiktaş'ın iğneli paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, 'Algı' kelimesi "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" şeklinde açıklanarak, ezeli rakibe gönderme yapıldı. 😏 pic.twitter.com/Xu2j2ENb9w— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2020 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nunMert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı