Erol Bulut Beşiktaş karşısında ilk peşinde

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiltaş derbisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, ilk galibiyetinin peşinde.
Daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Fenerbahçe’nin başında siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
Erol Bulut’un Beşiktaş karnesi Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017) Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018) Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018) Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019) Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019) Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020) Beşiktaş ile Fenerbahçe sosyal medya üzerinden atıştı
Ligin 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbi öncesi sarı-lacivertlilere gönderme yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Twitter etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" denildi.Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. 😏 pic.twitter.com/uLDuF6ozg4— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020 Fenerbahçe'den cevap gecikmediBeşiktaş'ın iğneli paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, 'Algı' kelimesi "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" şeklinde açıklanarak, ezeli rakibe gönderme yapıldı. 😏 pic.twitter.com/Xu2j2ENb9w— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2020 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nunMert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı
Mert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile BeşiktaşKadıköy'de karşı karşıya gelecek. 3 sezon Fenerbahçe, 5 sezon da Beşiktaş forması giymiş olan Mert Nobre, pazar günü oynanacak dev debiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ajansspor'a konuşan Nobre'nin açıklamaları şöyle;"Fenerbahçe avantajlı ama her şey olabilir""Derbiler tabii ki çok önemli. Her şey olabilir, bir büyük hata ve kırmızı kart olabilir. Bana göre Fenerbahçe daha avantajlı. Oyuncu kadrosu olarak çok alternatifi var. Geçen maçta Beşiktaş bayağı eksikti ama Başakşehir karşısında kazandı. Avantajlı Fenerbahçe ama her şey olabilir. Erol Bulut'un her pozisyonda en az 2 alternatifi var, Sergen Yalçın'ın o kadar alternatifi yok. Hoca her maç stres yaşıyor. İnşallah keyifli bir maç olur.""Seyircisiz hazırlık maçı gibi oluyor""Seyircisiz bir derbi sadece Fenerbahçe için değil Beşiktaş açısından da kötü. Taraftar bulunmadığı zaman hazırlık maçı gibi oluyor. Derbilerde taraftar olunca ekstra motivasyon oluyor. Şu anki durumda oyuncu motivasyonu açısından da zor. Derbilerde oynarken bende hiç stres yoktu. Maç öncesinde mutlaka oyuncu planlar yapar. Derbide atacağı gol oyuncu için çok önemli. Oyuncu kafasında bir gün önce maçı oynar ve ayrı bir motivasyonla çıkar.""Hakemin etkisi önemli" "Maalesef hakemler çok iyi değil, VAR olmasına rağmen çok hata oluyor. Bu konu çok önemli. Oyuncu hafta boyunca çalışıp maç sırasında hocanın istediği her şeyi yapmasına karşın hakemin bir kararı her şeyi değiştiriyor. Derbide hakemin tecrübeli olması ve sakin kalması çok önemli."Derbinin kilit futbolcuları"Samatta sakat ama Cisse var. Çok değişen bir şey yok. Dezavantajlı ve oyuncu alternatifi az olan Beşiktaş. Cisse ve Perotti'nin performansı çok iyi ve Fenerbahçe açısından önemli olacak derbide. Beşiktaş’ta ise Atiba ve Josef De Souza’nın performansları maça etki edecek."Erol Bulut derbide forma giyemeyecek futbolcuyu açıkladı"İlk gol maçın seyrini değiştirir" "Derbilerde ilk golü atmak çok önemli. Çünkü diğer takım risk almak zorunda kalıyor. O risk anlarında belki ikinci gol gelebilir belki de berabere golü bulunur. Her açıdan ilk gol derbinin şeklini değiştirir her zaman." "Berabere bitmez" "Derbi berabere bitmez. Maçı yüzde 60 Fenerbahçe, yüzde 40 Beşiktaş kazanır.""Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı" Şampiyonluk mücadelesi hakkında da konuşan Nobre, "Pandemi bayağı zorladı takımları. Bence şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı. Bu iki takımın her pozisyonda en az iki, oyuncusu var ve bunlar tecrübeli futbolcular. Alanya iyi takım ama kadrosunda alternatifi çok az" dedi.
Yorum