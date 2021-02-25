Erol Bulut, Pelkas ile özel görüştü: Kritik görevler

Pelkas bu sezon ligde oynadığı 17 maçta, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, Trabzonspor maçında oyun sisteminde kilit isimlerden biri olacak. Top rakipteyken savunma görevlerini aksatmadan yerine getirecek olan Pelkas, rakip stoperlere de pres yapacak. Zaman zaman orta sahaya yaklaşarak orta sahayı dörtleyen başarılı futbolcu gerektiğinde forvet mevkiine destek verecek, forveti çiftleyecek.

Pelkas ile özel görüştü

Teknik direktör Erol Bulut, Pelkas’ın çalım ve şut yeteneğinden faydalanarak Trabzonspor defansını hata yapmaya zorlamayı planlıyor. Bulut, Yunan futbolcuyla da özel görüşerek, “Trabzonspor maçında forvet mevkiine yardımcı olmanı daha fazla ceza sahasına girmeni istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sosa-Ozan-Mesut üçlüsü kalacak

Bulut, Pelkas’a sahada serbestlik tanıyarak rakip tarafından markajdan kurtulmasını sağlamayı da planlıyor. Trabzonspor maçında orta sahadaki Sosa-Ozan Tufan-Mesut Özil üçlüsünü bozmayı düşünmeyen Bulut, bu üçlüden biri oyundan çıktığında Pelkas bu kez orta sahaya çekecek. Yunan oyuncu forvet arkası pozisyonda görev yapacak.

SPOR Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcularla birebir görüştü



