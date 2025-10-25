Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un borcunu açıkladı

Trabzonspor'da 59'uncu olağan divan genel kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda üyelere hitap Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün borcunun 2 milyar 850 bin TL civarında olduğunu söyledi.





Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Kasıtlı hakem hataları nedeniyle 5 puan gerideyiz"





"Sezona iyi başladık. Aslında bugün burada, tüm maçlarımızı kazanmış bir başkan olarak da olabilirdim ama hem şanssızlık hem de bazı kasıtlı hakem hataları nedeniyle 5 puan gerideyiz. Çok genç bir kadromuz ve iyi niyetli arkadaşlarımız var. Takımın başında çok değerli, genç ve iyi bir Trabzonsporlu olan Fatih Tekke bulunuyor. Ben yeri gelmişken, Fatih Tekke ve ekibini de tebrik ederim. Şu anda eksik olan tek şey taraftarımız. Taraftarsız bu iş olmaz. Benim taraftarlarımızdan ricam, takımlarını yalnız bırakmamalarıdır."





"Borç 2 milyar 850 bin TL civarında"





"Şu anda borcumuz 2 milyar 850 bin TL civarında. Bu borcun içinde ileriye dönük tüm bonservis ödemeleri de bulunuyor. Biz belli bir noktada gerçekten çok iyi hamleler yaptık. Takımların bütçeleri, hemen hemen şu anki Trabzonspor bütçesinin 8 katı, kimi takımlarda ise 10 katı kadar bütçelerle mücadele ediyoruz. Son şampiyon olduğumuz yıl, bizim bütçemiz yaklaşık 35 milyon civarındayken, ikinci olan takımın bütçesi 40 milyon civarındaydı. Nerede olduğumuzu ve nelerle uğraştığımızı anlamak lazım. Bu, yarışmayacağımız anlamına gelmiyor. Trabzonspor her zaman paraya karşı emeğin savaşını vermiştir; bu, bizim hayatımızın gerçeğidir."













Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti





"Geldiğimiz günden beri, sağ olsun başta sayın Cumhurbaşkanımız Trabzonspor’a çok önemli arazilerin tahsisinde başrol oynadı. Dört tane çok değerli arazi aldık, beşincisi üzerinde çalışıyoruz. Yerel siyasiler ve Şenol Güneş’e teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldu, bize ağabeyliğini gösterdi. Bunlar bizim camiamız için çok değerli şeyler, çünkü biz bu desteği çok az gördük."



















