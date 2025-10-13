Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi

16:2813/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye etti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, açılış töreni için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme esnasında adının yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Şenol Güneş ve Zeyyat Kafkas da yer aldı.


Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Efsanemiz Şenol Güneş, ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’ için Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.


Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Görüşmenin sonunda Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Efsanemiz Şenol Güneş tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımıza üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi."







#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav tarihleri açıklandı: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman?