Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Şenol Güneş ve Zeyyat Kafkas da yer aldı.





Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Efsanemiz Şenol Güneş, ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’ için Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.





Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.





Görüşmenin sonunda Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Efsanemiz Şenol Güneş tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımıza üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi."



















