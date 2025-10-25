Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

11:3325/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel kurul toplantısında yerini aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel kurul toplantısında yerini aldı.

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.


Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.


Üyelerden yetki istenecek

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı 10.40 itibariyle başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen genel kurul, yöneticilerden Ali Gürbüz'ün bilgilendirmeleri ile başlarken Sarı-lacivertlilerde son kongrede onaylanmayan 11, 12 ve 13. maddelerde yetki konusu enine boyuna değerlendirilecek. Yönetim, taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi konusunda üyelerden yetki isteyecek.





