Fenerbahçe'de maç sonu tartışma: "Kontratını soruyorsun o golü de atsaydın"

15:3524/10/2025, Cuma
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelikler, iki futbolcu arasında yaşanan tartışmanın perde arkasını anlattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve ilk 8 hedefi doğrultusunda yürüyüşünü sürdürdü.

Stuttgart karşılaşması sonrası Youtube neo Avrupa programında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz haftalarda yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çelikler, "Kasımpaşa maçı bitiyor Archie Brown, “Ne oldu başkanlar gitti bunların bize verdiği sözler ne oldu?” diye İrfan Can’a gidiyor. İrfan da Samsun maçı sonrası “Kontratı soruyordun o golü de atsaydın.” diyor. Mevzu da öyle çıkıyor. Aslında İrfan orada kötü bir şey yapmıyor." dedi.

Samsunspor beraberliği sonrası soyunma odasında yaşananların ardından İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun teknik heyet kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

