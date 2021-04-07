Erzurumspor 1 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-1 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği'nin golünü 29. dakikada Sandro Lima kaydetti. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Da Costa attı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 31'e, Erzurumspor ise 28'e yükseltti. Gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Arka arkaya 2 penaltı

Erzurumspor 43. dakikada penaltı kazandı. Aatif'ın kullandığı penaltıyı kaleci Nordfelt çeldi ama seken topu Cenk Ahmet tamamladı. Fakat gol geçersiz sayıldı ve penaltı atışı tekrarlandı. İkinci kez topun başına geçen Aatif'a yine kaleci Nordfedt geçit vermedi ama mücadelenin hakemi, kalecinin ayaklarının çizgide olmadığını ifade ederek penaltı atışının tekrarlatılmasını istedi. VAR'ın müdahalesiyle hakem kararını iptal etti ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

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