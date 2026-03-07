Yeni Şafak
3 gol 2 asist yaptı, 1. Lig’in tozunu attırdı: Erzurumspor evinde Manisa'yı 8-1 mağlup etti | ÖZET

15:197/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Erzurumspor evinde Manisa FK'yı 8-1 mağlup etti.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde Manisa FK'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 8-1'lik farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Eren Tozlu maça 3 gol 2 asist yaparak damga vurdu. Erzurumspor - Manisa maç özeti haberimizde.


Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK evinde Manisa'yı 8-1 mağlup ederek galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Eren Tozlu 3 gol 2 asist yaparak galibiyeti sırtlayan isim oldu. Erzurumspor - Manisa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ERZURUMSPOR - MANİSA MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor - Manisa maç özetini izlemek için

ERZURUMSPOR - MANİSA MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI



#Erzurum FK
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
