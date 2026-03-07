Erzurumspor evinde Manisa FK'yı 8-1 mağlup etti.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde Manisa FK'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 8-1'lik farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Eren Tozlu maça 3 gol 2 asist yaparak damga vurdu. Erzurumspor - Manisa maç özeti haberimizde.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK evinde Manisa'yı 8-1 mağlup ederek galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Eren Tozlu 3 gol 2 asist yaparak galibiyeti sırtlayan isim oldu. Erzurumspor - Manisa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ERZURUMSPOR - MANİSA MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR - MANİSA MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR - MANİSA MAÇ SONUCU
ERZURUMSPOR - MANİSA MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Erzurum FK
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig