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Erzurumspor'da şaşırtan ayrılık: Yeni teknik direktör kampı terk etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da takımın başına yeni geçen teknik direktör İsmail Kartal, Antalya kampını terk etti. Kartal ile yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumsporda şaşırtan ayrılık: Yeni teknik direktör kampı terk etti
İsmail Kartal

Sözleşme imzalayarak, takımın Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetime istifasını sundu. Takımdan önce Erzurum'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi.

İsmail Kartal'dan gelen 'şok talep' karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da, Kartal'ı kararından geri döndüremedi. Mavi beyazlı yönetim kurulu da ayrılığı doğruladı.

  • Sezona Mehmet Özdilek ile başlayan mavi beyazlılar sonrasında Hüseyin Çimşir'i takımın başına getirmişti. Bu karardan da iyi sonuçlar çıkartamayan Erzurumspor'da yönetim Mesut Bakkal ile anlaşmış ve dikkat çekici bir çıkış yakalanmıştı. Bakkal ile alınan olumlu sonuçlar yakın dönemde yerini umutsuzluğa bırakmış ve yollar ayrılmıştı. 5 gün önce teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Erzurumspor, yeni hocasını maça çıkmadan göndermiş oldu.

Erzurumspor, Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

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