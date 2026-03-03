Yeni Şafak
Erzurumspor'un rakibi Ankara Keçiörengücü

14:163/03/2026, Salı
AA
Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak
Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak ve hakem Hakan Ülker'in yöneteceği maç, saat 14.30'da başlayacak.

Mavi-beyazlı takım, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Kocaelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

Erzurumspor FK, gruptaki diğer müsabakalarda Süper Lig takımlarından Kocelispor ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmiş, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 mağlup etmişti.

#Erzurumspor FK
#Keçiörengücü
#Ziraat Türkiye Kupası
