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F1

Eski şampiyon Ferrari'den umutlu

Formula 1'in 1978 Dünya Şampiyonu Mario Andretti'ye göre 2023 sezonunda Ferrari, şampiyonluk için en büyük adaylardan biri. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski şampiyon Ferrarinin 2023te favori olduğunu düşünüyor
Andretti toplamda 180 puan alırken, 789 turu lider götürmüştür.

Lotus ile 1978'de şampiyon olan Ferrari, Williams gibi takımlarda yarışmış olan Mario Andretti, İtalyan takımın şampiyon olabileceğinden bahsetti.

2022 sezonunda 22 yarışta 12 podyum alarak hızını kanıtladığını belirten Andretti, "Gelecek yıl için birkaç güncelleme dışında teknik anlamda çok fazla şeyin değişmesine gerek olmayacak, bu yüzden Ferrari'nin mücadelede olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur çünkü bu F1 için iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Birbirlerini tanıyorlar"

Pilot ikilisinden de bahseden eski şampiyon, "Bazı değişiklikler olacak fakat sürücü kadrosu aynı kalacak ve bu, iyi bir şey. Bence çok iyi bir kadroları var. Leclerc ve Sainz birbirlerini iyi şekilde tamamlıyorlar ve her birinin kazanma kapasitesine sahip olduğunu zaten gördük. Sanırım yaptıkları bazı hataları kabul ettiler, Carlos ve Charles ise tekrarlayamayacakları bazı şeyleri konuşacaklardır" şeklinde konuştu.

Binotto'nun ayrılığından da bahseden Andretti, "Ayrıca onun ayrılığından kötü şekilde etkileneceklerini de sanmıyorum. İnsan kısmı çok önemli ama ekipman daha önemli ve o da şüphesiz ellerinde fazlasıyla var. Elbette her şey daha iyi olabilir ama herkes bir araya gelip sorunları çözebilir. Bazen hatalardan ders çıkarırsınız. Bu yüzden Ferrari'nin 2023'te rekabetçi olacağına çok inanıyorum" dedi.

Mario Andretti, kariyerinde 128 yarışa çıkarak 12 galibiyet alırken toplamda 19 kez podyuma çıktı.
Mario Andretti, kariyerinde 128 yarışa çıkarak 12 galibiyet alırken toplamda 19 kez podyuma çıktı.


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