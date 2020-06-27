Eskişehirspor TFF 2. Lig'e düştü

Eskişehirspor, yaşadığı mali sıkıntılar ve transfer tahtasının kapalı olmasının yanı sıra aldığı puan cezalarının da etkisiyle TFF 1.Lig'e tutunamadı.

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Altay ile sahasında karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.

15 puan ceza Eskişehirspor bu sezon 30 haftada 7 galibiyet 7 beraberlik ile normalde 28 puan alırken yaşadığı maddi sıkıntılar ve eski kontratlar nedeniyle 15 puanı silinince ligde kalmayı başaramadı.

Kalan haftalarda tüm maçlarını kazansa dahi en fazla 25 puana ulaşacak Eskişehirspor, hali hazırda 15. sırada bulunan 26 puanlı Boluspor'un gerisinde kalacak.