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Spor

Eskişehirspor'dan TFF iddiası: Şampiyonluk mücadelesine şaibe karıştırıldı

Eskişehir U19 takımı, Bodrumspor'un şampiyonluğunun ardından TFF'ye, "Bodrumspor'un silinen puanı bir gün önce verildi" diye isyan etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:46 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Play-Off'a daha önce Eyüpspor, Samsunspor, Altay, Keçiörengücü kalmıştı.

Play-Off'a daha önce Eyüpspor, Samsunspor, Altay, Keçiörengücü kalmıştı.

Eskişehirspor U19 takımı, son hafta Bodrumspor deplasmanına 4 puan önde ve Play-Off'u garantilemiş şekilde gitti. Eskişehir'de Aytaç Ersoy'un haberinde yer alan iddialara göre, TFF maçtan önce, Bodrumspor'un daha önce silinen 1 puanını geri verdi ve bu durumu Eskişehirspor cephesine haber vermedi.


Eskişehirspor ise habersiz şekilde gittiği Bodrumspor deplasmanına Play-Off'u cebinde görerek rotasyonlu bir kadroyla maça çıkarak 3-0 kaybetti ve bu sonuçla Play-Off'a Bodrumspor kaldı.


"Bize neden bilgi verilmedi?"

Maçtan sonra ise Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi. Takımın Antrenörü Ufuk Cıbırlar, "Bodrumspor’a yaklaşık 1,5 ay önceki itiraz sonucunda 1 puan veriliyor ve bu bize bildirilmiyor. Neden TFF bize bilgi vermedi? Bodrumspor’a 10-0’da yenilsek Play-Off’a kalıyorduk. Hem bu sebeple hem de oynayacağımız maçları düşünerek kart problemi yaşamamak için ciddi bir rotasyon yaptık. Hatta maçtan 2 gün önce Bodrum’a giderek bir nevi takımı ödüllendirdik Play-Off’a kaldık diye. Olacak iş değil. Sezon boyunca sahada verdiğimiz mücadeleyi döktüğümüz alın terini maalesef masada kaybettik. Varsın yenilen haklar bizim olsun, yapılan haksızlıklara bir şampiyonluk borcumuz olsun. Futbolcularım hayal kırıklığı yaşıyor. İl dışında olanlar memleketlerine geri döndü. TFF burada nasıl bir yıkım oluşturduğunu bilsin. Biz Play-Off’a hazırlanan bir ekiptik. Türlü sorunlar yaşadık. Bu kulübün altyapısını da ayakta tutmak için çabalıyoruz çok yazık” dedi.


Bodrumspor neden ceza aldı?

Bodrumspor ile Eyüpspor (U19) arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçta Bodrum temsilcisi, yeni transferini statüye aykırı şekilde oynattığı için TFF’den hükmen mağlubiyet cezası almıştı. Puanlar bölüşülmesine rağmen maç, 3-0 Eyüpspor lehine tescil edildi.


TFF, Bodrumspor'un itirazını ise Eskişehirspor maçından sadece 1 gün önce kabul edilerek 1 puan, Bodrumspor'a iade edildi.



#Eskişehirspor U19
#Bodrumspor
#TFF
#Ufuk Cıbırlar
1 saat önce
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