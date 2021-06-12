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EURO 2020 maçında adından söz ettiren golcü Embolo

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre ile Galler'in karşı karşıya geldiği maça Breel Embolo damga vurdu. Attığı golle takımını öne geçiren İsviçre'nin Kamerun asıllı futbolcusu, hücum aksiyonlarındaki etkili oyunuyla da maçın öne çıkan ismi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020 maçında adından söz ettiren golcü Embolo
Embolo'nun gol vuruşu

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İsviçre'nin santrforu Embolo, Galler karşısında ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Maç boyunca rakip savunma oyuncularına zor anlar yaşatan 24 yaşındaki oyuncu, 49. dakikada kullanılan kornerde yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Türk taraftarlar performansıyla maça damga vuran Embolo için sosyal medya hesaplarından Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün bu oyuncuya dikkat etmesi yönünde yorumlarda bulundu.

  • Alman ekibi Mönchengladbach'ta forma giyen Embolo, geride bıraktığımız sezon Bundesliga'yı 5 gol 6 asistle tamamladı.

Embolo'nun Galler'e attığı gol;

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