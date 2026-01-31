Yeni Şafak
Euroleague’de 25. haftanın MVP’si Kostas Sloukas

18:1531/01/2026, Cumartesi
IHA
Basketbol Avrupa Ligi’nin 16’ncı haftasında Fenerbahçe Beko ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4) ile Panathinaikos oyuncusu Kostas Sloukas (10) mücadele etti.

Euroleague’de 25. haftanın MVP’si (En değerli oyuncusu) Yunan ekibi Panathinaikos’un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

Euroleague’de 25. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu. Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’un Fransa deplasmanında ASVEL’i 79-78’lik skorla mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, haftanın MVP’si seçildi. Sloukas, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP’si ödülünü aldı.

