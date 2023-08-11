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Spor

Everton'a 19'luk golcü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Sporting Lisbon'da forma giyen 19 yaşındaki Youssef Chermiti'yi kadrosuna kattı.

14:54 . 11/08/2023 Cuma
AA
Youssef Chermiti, Everton formasını giydi ve imzayı attı.

Youssef Chermiti, Everton formasını giydi ve imzayı attı.

Everton, forvet hattını genç yetenek Youssef Chermiti ile güçlendirdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Chermiti'ye ödenecek bonservis bedeli konusunda Sporting Lisbon ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli futbolcuyla dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton, bu transfer için Portekiz temsilcisine 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.


Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan 1,92 metre boyundaki santrfor, altyapısından yetiştiği Sporting Lisbon formasıyla geçen sezon 16 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.






#Premier Lig
#Everton
#Sporting Lisbon
#Youssef Chermiti
10 dakika önce
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