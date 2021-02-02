Spor Evime döndüm
DİĞER

​Evime döndüm​

Evime döndüm

Beşiktaş’ın renklerine kattığı eski futbolcusu Cenk Tosun, taraftara sahada yüzde yüzünü vereceğine dair söz verdi. Yıldız futbolcu, “Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun
Cenk Tosun

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak yeniden renklerine bağladığı Cenk Tosun, resmi imza için İstanbul’a geldi. 29 yaşındaki golcü futbolcu ve ailesi havalimanında Beşiktaşlı yetkililer tarafından karşılandı.

Şenol Güneş Yeni Şafak'a konuştu: Euro 2020’de iz bırakacağız
SPOR
Şenol Güneş Yeni Şafak'a konuştu: Euro 2020’de iz bırakacağız
  • Deneyimli futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada Beşiktaş’a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Gaziantepspor’dan ilk geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup, bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de çok özledim. Sonuçta yuvama döndüm. Dediğim gibi ben çok heyecanlıyım. Onlar da heyecanlı olsun, hiçbir zaman kuşkuları olmasın. Ben her zaman sahada yüzde 100’ümü vereceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek Cenk Tosun, Sağlık Bakanlığı protokolleri gereği, koronavirüs önlemleri kapsamında 5 gün karantinada kaldıktan sonra siyah-beyazlı takıma katılacak.

Abone Ol Google News
İzmirlilersokağa döküldü

İzmirliler
sokağa döküldü

​Arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı tedirgin etti.
Vaka sayısı endişelendiriyor

Vaka sayısı endişelendiriyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
İşgalcileredestek verdiler

İşgalcilere
destek verdiler

​Kabe'ye hakaret edilmesine sessiz kalmışlardı.

Rektörlük binasını<br>ablukaya aldılar

Rektörlük binasını
ablukaya aldılar

​Boğaziçi'nde provokatörler polise saldırdı.

İlkokullar<br>1 Mart'ta açılıyor

İlkokullar
1 Mart'ta açılıyor

Vaka artışı yaşanırsa yeniden ara verilecek.

Ambulans ile <br>yapılan ilk transfer

Ambulans ile
yapılan ilk transfer

Galatasaray'a imzayı havalimanında attı.

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

Çobanın gizemli keşfi korkuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.