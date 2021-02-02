​Evime döndüm​

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak yeniden renklerine bağladığı Cenk Tosun, resmi imza için İstanbul’a geldi. 29 yaşındaki golcü futbolcu ve ailesi havalimanında Beşiktaşlı yetkililer tarafından karşılandı.
- Deneyimli futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada Beşiktaş’a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Gaziantepspor’dan ilk geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup, bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de çok özledim. Sonuçta yuvama döndüm. Dediğim gibi ben çok heyecanlıyım. Onlar da heyecanlı olsun, hiçbir zaman kuşkuları olmasın. Ben her zaman sahada yüzde 100’ümü vereceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.
Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek Cenk Tosun, Sağlık Bakanlığı protokolleri gereği, koronavirüs önlemleri kapsamında 5 gün karantinada kaldıktan sonra siyah-beyazlı takıma katılacak.