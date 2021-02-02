​Evime döndüm​ Evime döndüm Beşiktaş’ın renklerine kattığı eski futbolcusu Cenk Tosun, taraftara sahada yüzde yüzünü vereceğine dair söz verdi. Yıldız futbolcu, “Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun” diye konuştu.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 00:00 Yeni Şafak