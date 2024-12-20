Eyüpspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Eyüpspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Emre Kargın düdük çalacak.
Sarı-lacivertlilerde sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın müsabakada forma giyemeyecek. Eyüpspor'da ise sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis takımını yalnız bırakacak.
Eyüpspor: Berke, Robin Yalçın, Lucas Claro, Vezo, Caner Erkin, Melih, Dorukhan, Emre, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri