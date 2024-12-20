Eyüpspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın müsabakada forma giyemeyecek. Eyüpspor'da ise sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis takımını yalnız bırakacak.