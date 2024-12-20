Arda Turan'ın hakeme ne söylediği ortaya çıktı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçının ilk yarısının son dakikasında kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi. Arda Turan'ın hakemlere ne söylediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin eşitlik golü öncesinde İrfan Can'ın Caner Erkin'e hareketinde oyun devam etti. Hakem Emre Kargın, devam eden pozisyon sonrasında gol kararını verdi. VAR'dan ise bir uyarı gelmedi.
Arda Turan, verilen gol sonrasında isyan etti. Hakemlere itiraz eden Arda Turan, dördüncü hakemin uyarısının ardından Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Arda Turan'ın dördüncü hakeme, Caner Erkin'e dirsek atıldığını söylediği ve "bunu nasıl göremezsiniz, VAR niye müdahale etmiyor?" diye tepki gösterdiği belirtildi.
Arda Turan'ın pozisyon itirazı esnasında küfür ettiği aktarılırken kırmızı kart sebebinin de bu olduğu belirtildi.
Arda Turan kırmızı kartın ardından mücadeleyi saha dışında takip etmeye devam ederken hakemlere olan öfkesi devam etti.
Arda Turan bu sezon Süper Lig'de ikinci kez kırmızı kart gördü.