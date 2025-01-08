Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

14:548/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Eyüspor Süper Lig'de topladığı 30 puanla 4. sırada yer alıyor.
Eyüspor Süper Lig'de topladığı 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, İngiliz futbolcusu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.


Jonjo Shelvey, bu sezon Eyüpspor formasıyla 6 kez Süper Lig maçına çıktı.




#ikas Eyüpspor
#Jonjo Shelvey
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan başlangıç tarihi