Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Eyüspor Süper Lig'de topladığı 30 puanla 4. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, İngiliz futbolcusu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Jonjo Shelvey, bu sezon Eyüpspor formasıyla 6 kez Süper Lig maçına çıktı.
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