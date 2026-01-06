Yeni Şafak
Eyüpspor'da Mame Thiam gitti

17:406/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Mame Thiam, uzun yıllardır Süper Lig'de boy gösteriyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eyüpspor Kulübü, Mame Thiam'a veda etti.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.





#Süper Lig
#Eyüpspor
#Mame Thiam
