Süper Lig'de bir ayrılık daha: Tecrübeli hocanın görevine son verildi

Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor. Tecrübeli hocanın görevine son verildi.
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.
Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."