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Farioli, Alanya’ya geliyor

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollarını ayırmasının üzerine Kargümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'yi takımın başına getirdi.

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Haber Merkezi İHA
Farioli, Alanya’ya geliyor
İtalyan teknik adam Francesco Farioli 32 yaşında

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Francesco Farioli’nin gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor, kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı.

Başkan ve yönetim kurulu Farioli için görüşecek

Alanyaspor’un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya’ya geliyor. Alanyaspor Tesisleri’nde bu gece misafir edilecek olan Farioli’nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli’nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.


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