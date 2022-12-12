'Faslı Guardiola' Walid Regragui

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı yarı finale taşıyan teknik direktör Walid Regragui, tarih yazmaya devam ediyor.

Regragui, birçok Afrikalı gibi göçmen bir ailenin çocuğu. Fransa doğumlu ama uyruğu Fas olan bir futbol adamı. Dünya Kupası'ndan sadece 3 ay önce milli takımın başına geçti. 47 yaşındaki teknik adam, 1 gol yiyip 5 gol atarak takımını yarı finale taşıdı.

1999-2009 arasında 10 yıl futbol oynayan Regragui, Fransa ve İspanya'da Toulouse, Ajaccio, Racing ve Dijon'da forma giydi. Sağ bek oynayan Regragui, stoper ve ön liberoda da ihtiyaç halinde görev yaptı.

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Kulüplerde toplam 199 maça çıkarken 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Walid Regragui, Fas Milli Takımı'nın formasını da 44 kez giyip 1 de gol kaydetti.

Walid Regragui, takımını yönlendiriyor.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ogfo95ZXhg — SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022

Wydad AC ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Regragui, Türkiye'de Trabzonspor'u da çalıştıran Vahid Halilhodzic'in yerine takımın başına geçti. Regragui, Fas Milli Takımı'nda ilk deneyimini ise 2012'de yedek kulübesinde yaşadı. Yaklaşık 1 yıl yardımcı hoca olarak görev yaptı. Regragui, 2014'te Fas'ın Fus Rabat ekibinin başına geçti ve 8 yıl burada çalıştı.

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2020'de Katar'ın Al-Duhali ekibinin teknik patronu olan Regragui, 10 ay sonra ülkesinden Wydad AC'nin kulübesine geçti. Bu takımla Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi kupasını almayı başardı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu unvanı ona 'Faslı Guardiola' lakabının takılmasını sağladı.

İkinci Faslı teknik adam

Walid Regragui, Ağustos 2022 tarihindeyse Fas Milli Takımı'nın bir numaralı sorumlusu oldu. O, Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği 1994 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıran Abdellah Blinda'dan sonra bu görevi yapan ikinci Faslı teknik adam olarak da kayıtlara geçti. Regragui, sınırlı bir şöhretle takımın başına geçse de artık tüm dünyanın tanıdığı bir teknik direktör oldu. Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui'yi yeniden milli takıma çağırıp parlatması da dikkat çekti.

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