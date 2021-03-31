Fatih Karagümrük'te Emre Çolak kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Emre Çolak geçici olarak kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatlice incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir" denildi.

Açıklama şöyle son buldu:

"Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

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29 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana" ifadesini kullanmıştı.

Emre Çolak özür dilemişti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemişti.

29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı özür açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya’da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj esnasında şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray’dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."