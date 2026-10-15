Fatih Karagümrük'te Stanojevic dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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