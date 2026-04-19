Fatih Tekke puan kaybı sonrası açıkladı: "İlk defa söylüyorum maçın kırılma noktası"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakikada gole engel olamayan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamaları şöyle;

'Hayatın içinde bunlar var'

"Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak."

'Bu hata bana ait'

"Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde."

'Oyunu kontrol edebilseydik biraz'

"Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım."

'Bu hiç unutmayacağım bir kadro'

"2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı."

'Maçın kırılma noktası'

"Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası."

'Çocuklar çok iyi iş çıkardı bu sene'

"Puan kayıplarının, mağlubiyetlerin hepsi bana ve ekibime ait. Çocuklar çok iyi iş çıkardı bu sene."











