Trabzonspor'dan penaltı isyanı: Tartışma çıkartan karar

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor maçın 70. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Alper Akarsu ve VAR'ın 'devam' kararı tartışma konusu oldu.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadelede verilen bir karar tartışma konusu oldu. Trabzonspor'da Felipe Augusto, savunma oyuncusu Opoku tarafından ceza sahası içerisinde yere düşürüldü.
Topa dokunduğu görüntülenen Augusto müdahale sonrası yerde kaldı ve bordo-mavililer penaltı bekledi. Yoğun itirazlar sonrası VAR ile iletişime geçen hakem Alper Akarsu oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.
Verilen bu karar sosyal medyada tartışma konusu olurken, sporseverler penaltı olması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.