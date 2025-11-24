Fatih Tekke sakatlanan Vişça'nın son durumunu açıkladı: "Operasyon geçirecek"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir'i 90+11. dakikada attığı golle 4-3 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.





Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, kritik üç puanı değerlendirdi.





Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Muçi adına çok sevindim'

"Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcıları "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim."





'İnanılmaz derecede bir patlama oldu'

"Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde..."





'Operasyon geçirecek'

"Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu. İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."





'Kırık olduğu yönünde haber aldık'

"Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık."





'Öbür türlü idare edemiyoruz'

"Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."















