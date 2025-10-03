Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Tekke'den taraftara yapılanma ve destek mesajı

Fatih Tekke'den taraftara yapılanma ve destek mesajı

23:103/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor karşısında aldıkları 4-0’lık galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirterek, milli ara öncesinde taraftarlara mutluluk yaşattıklarını söyledi.

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet"

"Bana genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Milli takım arasına girerken taraftarımıza mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Pas kayıplarından dolayı ilk yarı ve ikinci yarı farklı geçti. İkinci yarıda tamamen kontrol bizdeydi. Buradan çıkaracağımız en önemli ders, basit top kayıplarını azaltmak olacak. Genel itibarıyla olumlu bir maç oldu"

"Genç oyuncularımız dinamik ve değerli"

"Genç oyuncuların farklı mevkilerde oynamaları olabiliyor. Bizim takımımızda 30-40 milyon Euro’luk oyuncular yok. Genç ve dinamik oyuncularımız var. O yüzden saygıyı hak ediyorlar. Bazı oyuncularımızın geliştirmesi gereken yönleri var ama bunları kendileri de biliyor"

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

"Burası dolduğunda bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Trabzonsporlular ve Trabzon insanı, oyuncularımızın eksik yönlerini destek vererek kapatabilir. Bugün buna ihtiyacımız var. Onların gücü bize önemli katkı sağlıyor. Biz 250-300 milyon Euro’luk bir takım değiliz. Desteğe ihtiyacımız var"

Tekke, milli arada hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.


#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler