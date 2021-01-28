Fatih Terim kadroyu açıkladı, iki futbolcunun ayrılığı netleşti

Galatasaray’ın Süper Lig'de yarın oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte, West Bromwich Albion’a kiralık gitmesi beklenen Diagne ile Konyaspor'la anlaştığı belirtilen Sekidika kafileye dahil edilmedi.
Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ise karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Karşılaşma için bugün Gaziantep'e gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor;
- Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.
📢 Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadromuz 👇 #GFKvGS pic.twitter.com/z6g9urpe7W
📢 Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadromuz 👇 #GFKvGS pic.twitter.com/z6g9urpe7W— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 28, 2021