Fatih Terim kadroyu açıkladı, iki futbolcunun ayrılığı netleşti Galatasaray’da, Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu. West Bromwich Albion'la anlaşan Mbaye Diagne ile Konyaspor'a kiralanması gündemde olan Jesse Sekidika kafilede yer almadı.

Haber Merkezi 28 Ocak 2021, 15:14 Son Güncelleme: 28 Ocak 2021, 15:34 İHA