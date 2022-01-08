Fatih Terim'den Galatasaray itirafı: "Çok alıştık bu duruma"

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 11. dakikada Magomed Suleymanov'un attığı golle 1-0 kazandı. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray 27 puanda kalırken, lider Trabzonspor ile olan puan farkı da 22'ye yükseldi.

Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üzgün olduklarını söyledi. Bu tarz yenilgilere alışkın olmadıklarını belirten Terim, projelerine inandıklarını söyledi. Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Alıştık ilk gelen topun gol olmasına"

"Hoş değil. Beklemediğim bir şeydi ama o kadar alıştık ki ilk gelen topta gol yemeye. Bugün yedikten sonra çabuk kırıldık. Onun altından kalkamaz bir görüntü verdik. Az da olsa gole yaklaştık, erken bulsak kazanabilirdik ama bu da iyi oynamadığımızı değiştirmezdi. Devrenin sonunda bıraktığımız iyi futbola, sonuç ne olursa olsun iyi futbolu, ikinci yarıya başlarken başlayamadık."

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Galatasaray’da ben buna alışkın değilim. Galatasaray hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışları kabul ediyorum ama biz inişe devam ediyoruz. Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu da söylemekten gına geldi.”

"Projemizi savunuyoruz"

Golcü diye aldığımız oyuncularımız şu anda yoklar, onun da sıkıntısı var ama Galatasaray kimle çıkarsa çıksın, burada kazanmayı getirecek şekilde oynamalı. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik, bu projeyi savunuyoruz."

"Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık"

"Tepkiyi duyunca dışarı çıktım ve oyuncuları tek tek içeri aldım. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum. Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler. Ama tabii kötü sözleri hak etmiyorlar hiçbir zaman. Bizi yukarı çıkaracak olanlar onlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır ama bu tabii kırıcı olmamalı. Taraftar da buna alışkın değil tabii.”

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