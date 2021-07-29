Fatih Terim'in canını sıkan durum: Yeni transferi UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacak

Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan biten Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar İskoç ekibini elemesi halinde play-off mücadelesine çıkacak ve bu turu da geçerse adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdıracak.
Galatasaray'da yeni transfer Alexandru Cicaldau, 3. eleme turu ve olası play-off maçlarında sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.
Rumen futbolcu, Universitatea Craiova Kulübü formasıyla bu sezon UEFA Konferans Ligi eleme maçında süre aldığı için UEFA Avrupa Ligi listesinde yer alamayacak.
Grup maçlarında forma giyebilecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması durumunda Cicaldau'nun ismi kadroya yazılabilecek.