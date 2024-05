Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş: Cudi bizi sevdi, tenis de Cudi’yi sevdi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, “Tenis Federasyonu olarak özellikle sporun tabana yayılması noktasında olmazsa olmazımız sporcuların her yerde oynayabilme şansı bulması lazım. Cudi Cup Türkiye’de tenisin aslında zengin sporu olma algısını kırmamızda en önemli mihenk taşı oldu. Burada oynayan gençlerimiz de bunu başarı ile gösterdiler. 4 yıl önce başlayan bu serüven bugün tekerlekli sandalyede 2 tane kız çocuğumuza milli takım seviyesinde oynama şansı verdi. Yani şans veriyorsanız oluyor. Yine Dünya kupası 2’ncisi olan takımımızın antrenörü de Şırnaklı. Bugün 9 ülkeden 62 sporcunun yarıştığı bu turnuvada her sporcumuza güzel ev sahipliğinden dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sporcular ülkelerine döndüklerinde bir Şırnak elçisi olarak her yerde Şırnak’ı anlatacak. Cudi’yi güzellikleri ile anlatacak. Cudi bizi sevdi, tenis de Cudi’yi sevdi. Şırnak’ın önemli sembollerinden biri olan Cudi Cup ismi ile yapmış olduğumuz bu turnuvanın Türkiye Tenis Federasyonu olarak bize kattığı şeyleri biliyoruz” ifadelerini kullandı.